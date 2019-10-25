Вести.UA: Азаров сделал пластику. Сердючка идет в политику

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 октября – похоже, что Азаров в России нашел молодильные яблоки. Или же обратился к пластическому хирургу Анны Герман. Страшно только, куда такие метаморфозы приведут премьера-изгнанника. За последние месяцы украинцы уже начали привыкать к актерам, музыкантам и другим поп-артистам в руководстве государства. Теперь – очередь Верки Сердючки спасать Украину.

Также в выпуске: Кабмин подцепил синдром Яценюка. Госфинансирование политических партий: детали в цифрах. Смотрите программу "Вести.UA" за 25 октября 2019: