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      Вести.UA: Азаров сделал пластику. Сердючка идет в политику

      129 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 октября – похоже, что Азаров в России нашел молодильные яблоки. Или же обратился к пластическому хирургу Анны Герман. Страшно только, куда такие метаморфозы приведут премьера-изгнанника. За последние месяцы украинцы уже начали привыкать к актерам, музыкантам и другим поп-артистам в руководстве государства. Теперь – очередь Верки Сердючки спасать Украину.

      Также в выпуске:

      Кабмин подцепил синдром Яценюка.

      Госфинансирование политических партий: детали в цифрах.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 25 октября 2019:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Николай Азаров Вести.UA
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