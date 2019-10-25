Вести.UA: Азаров сделал пластику. Сердючка идет в политику
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 октября – похоже, что Азаров в России нашел молодильные яблоки. Или же обратился к пластическому хирургу Анны Герман. Страшно только, куда такие метаморфозы приведут премьера-изгнанника. За последние месяцы украинцы уже начали привыкать к актерам, музыкантам и другим поп-артистам в руководстве государства. Теперь – очередь Верки Сердючки спасать Украину.
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Смотрите программу "Вести.UA" за 25 октября 2019:
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