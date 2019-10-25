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      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику

      346 Читать новость на русском
      Вєсті UA
      Вєсті UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 жовтня – схоже, що Азаров на Росії знайшов молодильні яблука. Або ж просто звернувся до пластичного хірурга Ганни Герман. Страшно лиш, куди такі метаморфози приведуть прем'єра-вигнанця. За останні місяці українці вже почали звикати до акторів, музикантів та інших поп-митців у керівництві держави. Тепер – черга Вєрки Сердючки рятувати Україну.

      Також у випуску: 

      Кабмін підчепив синдром Яценюка.

      Держфінансування політичних партій: деталі у цифрах.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 25 жовтня 2019:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Новини України Вєсті.UA Микола Азаров
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