Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 жовтня – схоже, що Азаров на Росії знайшов молодильні яблука. Або ж просто звернувся до пластичного хірурга Ганни Герман. Страшно лиш, куди такі метаморфози приведуть прем'єра-вигнанця. За останні місяці українці вже почали звикати до акторів, музикантів та інших поп-митців у керівництві держави. Тепер – черга Вєрки Сердючки рятувати Україну.

Також у випуску: Кабмін підчепив синдром Яценюка. Держфінансування політичних партій: деталі у цифрах. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 25 жовтня 2019: