Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 20.03 – бандитские элементы парламента можно теперь увидеть каждое утро, когда избранники приходят на работу. Верховную Раду оснастили рентгеновским аппаратом. Лидер "Батькивщины" то с шуток Путина смеялась, то ездила с подарками к ливийскому диктатору Муаммару Каддафи. Последний уже мертв, но, похоже, подсунул Тимошенко сюрприз с того света.

Также в выпуске: Виртуальные игры украинских депутатов. Об украинских заробитчанах в цифрах.