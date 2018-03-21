Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 20.03 – бандитские элементы парламента можно теперь увидеть каждое утро, когда избранники приходят на работу. Верховную Раду оснастили рентгеновским аппаратом. Лидер "Батькивщины" то с шуток Путина смеялась, то ездила с подарками к ливийскому диктатору Муаммару Каддафи. Последний уже мертв, но, похоже, подсунул Тимошенко сюрприз с того света.
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Источник: 24 Канал
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