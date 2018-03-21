Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20.03 – бандитські елементи парламенту можна тепер побачити щоранку, коли обранці приходять на роботу. Верховну Раду оснастили рентгенівським апаратом. лідер "Батьківщини" то з жартів Путіна сміялася, то їздила з подарунками до лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Останній вже мертвий, але, схоже, підсунув для Тимошенко сюрприз з того світу.
Також у випуску:
Віртуальні ігри українських депутатів.
Про українських заробітчан у цифрах.
Джерело: 24 Канал
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