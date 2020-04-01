20:17
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Вести.UA: БДСМ маски на канале Медведчука. Отмазки Ермака

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 1 апреля – Вадим Карасев всегда отличался своим эпатажным видом, но маска, которую он одел в эфир медведчуковского канала, "впячатлила" всех. Андрей Ермак объяснил, что давно хотел приобрести автомобиль и "просто так совпало", что сделал это во время вспышки коронавируса.

      Также в выпуске:

      Сколько людей поддерживает эвакуацию украинцев – детали в цифрах.

      Отмазки Ермака.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Андрей Ермак Вести.UA
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 16:07 Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020
      Новини України 18281
      сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
      Новини України 41503
      сегодня , 20:10 Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозы
      Статті 14258
      сегодня , 17:55 Коронавирус в России: Путин запретил здороваться с ним за руку и засел в резиденции под Москвой
      Новини України 5198
      сегодня , 13:55 Старт второго этапа медреформы: какие медицинские услуги будут бесплатными
      Здорове життя 29483
      сегодня , 13:50 В мае проведут индексацию пенсий: как увеличатся выплаты
      Новини України 23842
      сегодня , 15:40 В Украине появится много новых рабочих мест через две недели, – Шмыгаль
      Новини України 5333
      сегодня , 17:51 Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
      Здорове життя 31557
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:00 Высший совет правосудия преследует и травит честных судей: шокирующие примеры
      Роман Маселко
      сегодня , 18:06 81-летнюю пенсионерку отрезали от газа за неуплату - Ахметов задолжал миллиарды и покупает виллу
      Дмитро Гнап
      Залиште відгук