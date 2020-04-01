Вести.UA: БДСМ маски на канале Медведчука. Отмазки Ермака
В выпуске программы "Вести.UA" за 1 апреля – Вадим Карасев всегда отличался своим эпатажным видом, но маска, которую он одел в эфир медведчуковского канала, "впячатлила" всех. Андрей Ермак объяснил, что давно хотел приобрести автомобиль и "просто так совпало", что сделал это во время вспышки коронавируса.
Также в выпуске:
Сколько людей поддерживает эвакуацию украинцев – детали в цифрах.
Отмазки Ермака.
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