Вєсті.UA: БДСМмаски на каналі Медведчука. Відмазки Єрмака

У випуску програми "Вєсті.UA" за 1 квітня – Вадим Карасьов завжди вирізнявся своїм епатажнем виглядом, але маска, яку він одягнув в ефір медведчуківського каналу, "вразила" всіх. Андрій Єрмак пояснив, що давно хотів придбати автівку і "просто так співпало", що зробив це під час спалаху коронавірусу.

Також у випуску: Скільки людей підтримує евакуацію українців – деталі у цифрах. Відмазки Єрмака.