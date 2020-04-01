Вєсті.UA: БДСМмаски на каналі Медведчука. Відмазки Єрмака
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 1 квітня – Вадим Карасьов завжди вирізнявся своїм епатажнем виглядом, але маска, яку він одягнув в ефір медведчуківського каналу, "вразила" всіх. Андрій Єрмак пояснив, що давно хотів придбати автівку і "просто так співпало", що зробив це під час спалаху коронавірусу.
Також у випуску:
Скільки людей підтримує евакуацію українців – деталі у цифрах.
Відмазки Єрмака.
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