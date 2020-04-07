Вести.UA: Белоснежка и гномы в Раде. Новая профессия Ермака
В выпуске программы "Вести.UA" за 7 апреля – Украина пытается получить транш от МВФ, в противном случае – стоит ждать дефолта. Однако это судьбоносное решение сказочным образом оказалось в руках Белоснежки, 6 гномов и богатого Лепрекона-Коломойского. Офис Президента поздравил Ирину Билык с юбилеем. Есть подозрение, что Ермак осваивает новую профессию – ведущий рубрики "Концерт поздравлений".
Также в выпуске:
Водка с изображением Захарченко.
Смотрите в выпуске программы "Вести.UA" за 7 апреля 2020:
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