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      Вєсті.UA: Білосніжка і гноми у Раді. Нова професія Єрмака

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 7 квітня – Україна намагається отримати транш від МВФ, в іншому випадку – варто чекати дефолту. Однак це доленосне рішення казковим чином опинилося у руках білосніжки, 6 гномів та багатого Лепрекона-Коломойського. Офіс Президента привітав Ірину Білик з ювілеєм. Є підозра, що Єрмак опановує нову професію – ведучий рубрики "Концерт вітань".

      Також у випуску:

      Горілка зі зображенням Захарченка.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Ігор Коломойський Андрій Єрмак Вєсті.UA Новини політики
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