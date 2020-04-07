Вєсті.UA: Білосніжка і гноми у Раді. Нова професія Єрмака
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 7 квітня – Україна намагається отримати транш від МВФ, в іншому випадку – варто чекати дефолту. Однак це доленосне рішення казковим чином опинилося у руках білосніжки, 6 гномів та багатого Лепрекона-Коломойського. Офіс Президента привітав Ірину Білик з ювілеєм. Є підозра, що Єрмак опановує нову професію – ведучий рубрики "Концерт вітань".
Також у випуску:
Горілка зі зображенням Захарченка.
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