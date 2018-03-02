Вести.UA. Безгрешнй Роман Насиров. Благозвучная речь Савченко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 02.03 – Роман Насиров очень бедный и не потому, что его таскают по судам месяцами, а в прямом смысле. Ведь на фоне заработков Насирова любой пенсионер Украины – алчный олигарх. В конце прошлого года Рада в первом чтении проголосовала за новый Избирательный кодекс. И именно Надежда Савченко предложила к нему языковые правки.

Также в выпуске: Откуда Вадим Рабинович получает поддержку и доверие граждан. Новая поп-звезда украинской политики.