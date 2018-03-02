Вести.UA. Безгрешнй Роман Насиров. Благозвучная речь Савченко
Вести.UA 23:21, 2 марта 457 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 02.03 – Роман Насиров очень бедный и не потому, что его таскают по судам месяцами, а в прямом смысле. Ведь на фоне заработков Насирова любой пенсионер Украины – алчный олигарх. В конце прошлого года Рада в первом чтении проголосовала за новый Избирательный кодекс. И именно Надежда Савченко предложила к нему языковые правки.
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Источник: 24 Канал
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