Вєсті.UA. Безгрішний Роман Насіров. Милозвучна мова Савченко
Вєсті.UA 23:18, 2 березня 1021 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 02.03 – Роман Насіров дуже бідний і не тому, що його тягають по судах місяцями, а в прямому розумінні. Адже на фоні заробітків Насірова будь-який пенсіонер України – зажерливий олігарх. Наприкінці минулого року Рада у першому читанні проголосувала за новий Виборчий кодекс. І саме Надія Савченко запропонувала до нього мовні правки.
Також у випуску:
Звідки Вадим Рабінович отримує підтримку та довіру громадян.
Нова поп-зірка української політики.
Джерело: 24 Канал
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