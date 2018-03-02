Вєсті.UA. Безгрішний Роман Насіров. Милозвучна мова Савченко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 02.03 – Роман Насіров дуже бідний і не тому, що його тягають по судах місяцями, а в прямому розумінні. Адже на фоні заробітків Насірова будь-який пенсіонер України – зажерливий олігарх. Наприкінці минулого року Рада у першому читанні проголосувала за новий Виборчий кодекс. І саме Надія Савченко запропонувала до нього мовні правки.

Також у випуску: Звідки Вадим Рабінович отримує підтримку та довіру громадян. Нова поп-зірка української політики.