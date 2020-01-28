Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова

В выпуске программы "Вести.UA" за 28 января – безработный Олег Ляшко смог за январь заработать сумму, о которой Анна Новосад может только мечтать может – 227 тысяч гривен. А все благодаря его многогранности. Ринат Ахметов купил одно из самых дорогих имений на планете стоимостью 200 миллионов евро. А можно было за эти деньги купить футболистов Неймара или Салаха.

Также в выпуске: Кто из народных депутатов являются манипуляторами – детали в цифрах. Вросших в кресло решил пополнить еще один "бывший" – Роман Труба. Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 28 января: