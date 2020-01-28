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      Вєсті.UA: Безробітній Ляшко і шалені заробітки. Дорогезна покупка Ахметова

      Вєсті.UA 213 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 січня – безробітній Олег Ляшко зміг за січень заробити суму, про яку Ганна Новосад лише мріяти може – 227 тисяч гривень. А все завдяки його багатогранності. Рінат Ахметов купив один з найдорожчих маєтків на планеті вартістю 200 мільйонів євро.А можна було за ці гроші купити футболістів Неймара або Салаха.

      Також у випуску:

      Хто з народних депутатів є маніпуляторами – деталі у цифрах.

      Врослих у крісло вирішив поповнити ще один "колишній" – Роман Труба.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Рінат Ахметов
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