Вєсті.UA: Безробітній Ляшко і шалені заробітки. Дорогезна покупка Ахметова

У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 січня – безробітній Олег Ляшко зміг за січень заробити суму, про яку Ганна Новосад лише мріяти може – 227 тисяч гривень. А все завдяки його багатогранності. Рінат Ахметов купив один з найдорожчих маєтків на планеті вартістю 200 мільйонів євро.А можна було за ці гроші купити футболістів Неймара або Салаха.

Також у випуску: Хто з народних депутатів є маніпуляторами – деталі у цифрах. Врослих у крісло вирішив поповнити ще один "колишній" – Роман Труба.