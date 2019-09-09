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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Вести.UA: Богдан и Кличко "подрались". Баканов ловит чертей

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      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 9 сентября – пока Зеленский готовится поставить точку в истории о кресле главы КГГА, ее главные фигуранты Андрей Богдан и Виталий Кличко сошлись в поединке. Правда, словесном. Новый глава СБУ Иван Баканов ходит на спецзадание в такие места, что, кажется, среди чертей в аду было бы безопаснее. Недавно ему пришлось посетить юбилей Суркиса.

      Также в выпуске:

      "Гонорары" за разоблачение взяточников.

      Чем Добкин занимается на досуге.

      Смотрите "Вести.UA" за 9 сентября 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Иван Баканов Вести.UA Виталий Кличко Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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