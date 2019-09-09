Вєсті.UA: Богдан та Кличко "побилися". Баканов ловить чортів
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 вересня – поки Зеленський готується поставити крапку в історії про крісло голови КМДА, її головні фігуранти Андрій Богдан та Віталій Кличко зійшлися у двобої. Щоправда, словесному. Новий очільник СБУ Іван Баканов ходить на спецзавдання в такі місця, що, здається, серед чортів у пеклі було би безпечніше. Нещодавно йому довелося відвідати ювілей Суркіса.
Також у випуску:
"Гонорари" за викриття хабарників.
Чим Добкін займається на дозвіллі.
Дивіться "Вєсті.UA" за 9 вересня 2019:
Джерело: 24 канал
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