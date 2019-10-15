Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 октября Окружной административный суд Киева признал незаконным решение ЦИК 2016 года, которым действующий глава офиса президента Андрей Богдан был исключен из избирательного списка "Блока Петра Порошенко". Надежда Савченко поздравила воинов и защитников Украины, опубликовав фото в форме с наградами. Их количество можно сравнить с тем, что имел Брежнев

Также в выпуске: Сверхъестественные силы в "Слуге народа".