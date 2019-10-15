20:17
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва

      528 Читать новость на русском
      Вєсті UA
      Вєсті UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 жовтня – Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення ЦВК 2016 року, яким чинний голова офісу президента Андрій Богдан був виключений з виборчого списку "Блоку Петра Порошенка". Надія Савченко привітала воїнів та захисників України, опублікувавши фото у формі іх нагородами. Їх кількість можна зрівняти із тією, яку мав Брежнєв.

      Також у випуску:

      Надприродні сили у "Слузі народу".

      Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 15 жовтня 2019:

       

      blog_ava
      Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      сьогодні
      5475
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Андрій Богдан Європейська солідарність Надія Савченко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 20:01 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 434
      Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського: що це означає та що буде далі
      сьогодні , 19:30 Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського: що це означає та що буде далі
      Євгенія Мазур 5611
      Навіщо Росії боснійський сценарій на Донбасі: дипломат про широку автономію
      сьогодні , 19:00 Навіщо Росії боснійський сценарій на Донбасі: дипломат про широку автономію
      Катерина Козачинська 670
      Чи переростуть мітинги в Україні у масові протести проти президента
      сьогодні , 18:00 Чи переростуть мітинги в Україні у масові протести проти президента
      Інна Жолобович 988
      Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      сьогодні , 17:47 Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      Анна Калюжна 1035
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук