Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 жовтня – Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення ЦВК 2016 року, яким чинний голова офісу президента Андрій Богдан був виключений з виборчого списку "Блоку Петра Порошенка". Надія Савченко привітала воїнів та захисників України, опублікувавши фото у формі іх нагородами. Їх кількість можна зрівняти із тією, яку мав Брежнєв.

Також у випуску: Надприродні сили у "Слузі народу". Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 15 жовтня 2019: