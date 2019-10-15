Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 жовтня – Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення ЦВК 2016 року, яким чинний голова офісу президента Андрій Богдан був виключений з виборчого списку "Блоку Петра Порошенка". Надія Савченко привітала воїнів та захисників України, опублікувавши фото у формі іх нагородами. Їх кількість можна зрівняти із тією, яку мав Брежнєв.
Також у випуску:
Надприродні сили у "Слузі народу".
Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 15 жовтня 2019:
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