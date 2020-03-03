Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"

В выпуске программы "Вести.UA" за 3 марта – Зеленский и его команда оказались на пороге политического кризиса. На фоне этого увольнение Андрея Богдана уже не выглядит тяжелым разводом. Это, скорее, был удачный момент, чтобы соскочить с поезда и двигаться в своем направлении. Когда в тайных переговорах проскакивает слово "Коломойский", сразу появляются его марионетки и начинают борьбу.

Также в выпуске: Эталонные популисты украинской политики: детали в цифрах. И пошел брат на брата, а сын на отца – будни "Слуги народа". Смотрите программу "Вести.UA" за 3 марта 2020: