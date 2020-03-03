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      Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"

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      В выпуске программы "Вести.UA" за 3 марта – Зеленский и его команда оказались на пороге политического кризиса. На фоне этого увольнение Андрея Богдана уже не выглядит тяжелым разводом. Это, скорее, был удачный момент, чтобы соскочить с поезда и двигаться в своем направлении. Когда в тайных переговорах проскакивает слово "Коломойский", сразу появляются его марионетки и начинают борьбу.

      Также в выпуске:

      Эталонные популисты украинской политики: детали в цифрах.

      И пошел брат на брата, а сын на отца – будни "Слуги народа".

      Смотрите программу "Вести.UA" за 3 марта 2020:

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Андрей Богдан Игорь Коломойский Вести.UA
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