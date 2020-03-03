20:51
3 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Діснейленд по-російськи. Смертна кара від Жиріновського
      Вєсті Кремля
      20:39, сьогодні
      Вєсті.UA: Богдан мстить Зеленському. Чарівне слово "Коломойський"
      Вєсті.UA
      20:14, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Вєсті.UA: Богдан мстить Зеленському. Чарівне слово "Коломойський"

      - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 березня – Зеленський та його команда опинилися на порозі політичної кризи. На тлі цього звільнення Андрія Богдана вже не виглядає важким розлученням. Це, швидше, був вдалий момент, аби зіскочити з потяга і рухатись у своєму напрямку. Коли в таємних перемовинах проскакує слово "Коломойський", одразу з'являються його маріонетки і починають боротьбу.

      Також у випуску: 

      Еталонні популісти української політики: деталі у цифрах.

      І пішов брат на брата, а син на батька – будні "Слуги народу".

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 3 березня 2020:

       

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Богдан Ігор Коломойський Вєсті.UA
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:43 Ліга націй: суперники збірної України на груповій стадії
      Юрій Семенюк
      сьогодні , 19:25 Наслідки коронавірусу для України та світу: чи чекати фінансової кризи
      Юлія Поскробок
      28 лютого , 14:30 Сучасні методи лікування геморою: чому важливо при перших симптомах звернутись до лікаря
      28 лютого , 15:53 В покерній серії турнірів розіграють 5 мільйонів гривень онлайн
      сьогодні , 19:00 Little Big на Євробаченні від Росії. Чому це ще один елемент гібридної війни?
      Єлизавета Герасимюк
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук