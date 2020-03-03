Вєсті.UA: Богдан мстить Зеленському. Чарівне слово "Коломойський"
У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 березня – Зеленський та його команда опинилися на порозі політичної кризи. На тлі цього звільнення Андрія Богдана вже не виглядає важким розлученням. Це, швидше, був вдалий момент, аби зіскочити з потяга і рухатись у своєму напрямку. Коли в таємних перемовинах проскакує слово "Коломойський", одразу з'являються його маріонетки і починають боротьбу.
Також у випуску:
Еталонні популісти української політики: деталі у цифрах.
І пішов брат на брата, а син на батька – будні "Слуги народу".
Дивіться програму "Вєсті.UA" за 3 березня 2020:
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