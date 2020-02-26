Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского

В выпуске программы "Вести.UA" за 26 февраля – украинцев ошеломила новость из властных кабинетов – новым премьер-министром Украины может стать Сергей Тигипко. Максима Бужанского конкретно поразил "кретиновирус" и он, взяв в компаньоны "Опзжоповца" Олега Волошина, придумал, что в украинской Раде надо говорить на иностранном языке.

Также в выпуске: ОПЗЖ против Порошенко и Обамы.