Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского
В выпуске программы "Вести.UA" за 26 февраля – украинцев ошеломила новость из властных кабинетов – новым премьер-министром Украины может стать Сергей Тигипко. Максима Бужанского конкретно поразил "кретиновирус" и он, взяв в компаньоны "Опзжоповца" Олега Волошина, придумал, что в украинской Раде надо говорить на иностранном языке.
Также в выпуске:
ОПЗЖ против Порошенко и Обамы.
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