Вєсті.UA: Велике повернення Тігіпка. Нова витівка Бужанського

У випуску програми "Вєсті.UA" за 26 лютого – українців приголомшила новина з владних кабінетів – новим прем'єр-міністром україни може стати Сергій Тігіпко. Максима Бужанського конкретно вразив "кретиновірус" і він, вз'явши в компаньйони "ОПЗЖопівця" Олега Волошина, придумав, що в українській Раді треба говорити іноземною мовою.

Також у випуску: ОПЗЖ проти Поролшенка та Обами.