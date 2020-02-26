Вєсті.UA: Велике повернення Тігіпка. Нова витівка Бужанського
У випуску програми "Вєсті.UA" за 26 лютого – українців приголомшила новина з владних кабінетів – новим прем'єр-міністром україни може стати Сергій Тігіпко. Максима Бужанського конкретно вразив "кретиновірус" і він, вз'явши в компаньйони "ОПЗЖопівця" Олега Волошина, придумав, що в українській Раді треба говорити іноземною мовою.
Також у випуску:
ОПЗЖ проти Поролшенка та Обами.
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