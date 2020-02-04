Вести.UA: бомбардировка азовским коронавирусом. Неприкосновенность ОПЗЖопцев
В выпуске программы "Вести.UA" за 4 февраля – в псевдореспублике "ДНР" убеждены, что американские врачи специально заражают бойцов "Азова" коронавирусом. Есть доказательства "медицинского эксперта" – Жириновский заявил, что вирус является провокацией США. Партия "ОПЗЖ" обещала отменить неприкосновенность нардепов. Но после скандальной драки Ильи Кивы из этой партии его коллеги передумали.
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Изменилось ли настроение у украинцев при новой власти.
Скульптура Ильи Кивы в Бердянске.
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