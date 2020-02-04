Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців

У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 лютого – у псевдореспубліці "ДНР" переконані, що американські лікарі спеціально заражають бійців "Азову" коронавірусом. Є докази "медичного експерта" – Жиріновський заявив, що вірус є провокацією США. Партія "ОПЗЖ" обіцяла скасувати недоторканність нардепів. Та після скандальної бійки Іллі Киви, який і належить до цієї партії, його колеги раптово змінили думку.

Також у випуску: Чи змінився настрій в українців при новій владі. Скульптура Іллі Киви у Бердянську.