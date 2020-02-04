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      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
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      Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців

      Вєсті.UA 17 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 лютого – у псевдореспубліці "ДНР" переконані, що американські лікарі спеціально заражають бійців "Азову" коронавірусом. Є докази "медичного експерта" – Жиріновський заявив, що вірус є провокацією США. Партія "ОПЗЖ" обіцяла скасувати недоторканність нардепів. Та після скандальної бійки Іллі Киви, який і належить до цієї партії, його колеги раптово змінили думку.

      Також у випуску:

      Чи змінився настрій в українців при новій владі.

      Скульптура Іллі Киви у Бердянську.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Ілля Кива
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