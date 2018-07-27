Вести.UA. Борьба Ляшко за президентское кресло. Не шоколадные советы Супрун

В свежем выпуске "Вести.UA" за 27.07 – Ляшко не сомневается, что президентом Украины станет он. И теперь, чтобы преодолеть конкурентов из шоу-биза, приходится искать новые методы. Сложная умственная работа истощает. Чтобы наш мозг восстановился есть много рецептов. Одни говорят о медитации, другие о сне. А есть история о том, что работе мозга помогают сладости. И в Минздраве такое мнение отрицают

Также в выпуске: Отбеливание репутации Романа Насирова.



Что общего между динозаврами, Атлантидой и коррупцией в Украине.