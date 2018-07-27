Вєсті.UA. Боротьба Ляшка за президентське крісло. Не шоколадні поради Супрун

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 27.07 – Ляшко не сумнівається, що наступним президентом України він. І тепер, щоб подолати конкурентів із шоу-бізу, доводиться шукати нових методів. Складна розумова робота виснажує. Щоб наш мозок відновився є багато рецептів. Одні кажуть про медитацію, інші про сон. А ще є історія про те, що роботі мозку допомагають солодощі. Та в МОЗ таку думку заперечують.

Також у випуску: Відбілення репутації Романа Насірова. Що спільного між динозаврами, Атлантидою і корупцією в Україні.