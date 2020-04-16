Вести.UA: Целебная кровь Шахова. Молниеносная карьера помощницы Шмыгаля
В выпуске программы "Вести.UA" за 16 апреля – Сергей Шахов стал первым нардепом, у которого официально обнаружили COVID-19, и кто первым вылечился. Но коронавирусное первенство депутата не остановилось, и проведенные тесты показали, что кровь теперь целебная. У премьер-министра так много дел, что пришлось ему назначить себе помощницу. Ею стала Алина Долгих – бывшая барменша, хостес, официантка.
Также в выпуске:
Штурм магазина в Мариуполе.
Смотрите программу "Вести.UA" за 16 апреля 2020:
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