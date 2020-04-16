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      Вести.UA: Целебная кровь Шахова. Молниеносная карьера помощницы Шмыгаля

      - Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA" за 16 апреля – Сергей Шахов стал первым нардепом, у которого официально обнаружили COVID-19, и кто первым вылечился. Но коронавирусное первенство депутата не остановилось, и проведенные тесты показали, что кровь теперь целебная. У премьер-министра так много дел, что пришлось ему назначить себе помощницу. Ею стала Алина Долгих – бывшая барменша, хостес, официантка.

      Также в выпуске:

      Штурм магазина в Мариуполе.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 16 апреля 2020:

       

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Сергей Шахов Вести.UA
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