Вести.UA: Целебная кровь Шахова. Молниеносная карьера помощницы Шмыгаля

В выпуске программы "Вести.UA" за 16 апреля – Сергей Шахов стал первым нардепом, у которого официально обнаружили COVID-19, и кто первым вылечился. Но коронавирусное первенство депутата не остановилось, и проведенные тесты показали, что кровь теперь целебная. У премьер-министра так много дел, что пришлось ему назначить себе помощницу. Ею стала Алина Долгих – бывшая барменша, хостес, официантка.

Также в выпуске: Штурм магазина в Мариуполе. Смотрите программу "Вести.UA" за 16 апреля 2020: