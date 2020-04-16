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      Вєсті.UA: Цілюща кров Шахова. Блискавична кар'єра помічниці Шмигаля

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 квітня – Сергій Шахов став першим нардепом, в якого офіційно виявили COVID-19, і який першим вилікувався. Але коронавірусна першість депутата не зупинилась, і проведені тести показали, що його кров тепер цілюща. У прем'єра-міністра настільки багато справ, що довелося йому призначити собі помічницю. Нею стала Аліна Долгих – колишня барменка, хостес, офіціантка.

      Також у випуску:

      Штурм магазину в Маріуполі.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Сергій Шахов Вєсті.UA
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