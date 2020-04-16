Вєсті.UA: Цілюща кров Шахова. Блискавична кар'єра помічниці Шмигаля

У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 квітня – Сергій Шахов став першим нардепом, в якого офіційно виявили COVID-19, і який першим вилікувався. Але коронавірусна першість депутата не зупинилась, і проведені тести показали, що його кров тепер цілюща. У прем'єра-міністра настільки багато справ, що довелося йому призначити собі помічницю. Нею стала Аліна Долгих – колишня барменка, хостес, офіціантка.

Також у випуску: Штурм магазину в Маріуполі.