Вєсті.UA: Цілюща кров Шахова. Блискавична кар'єра помічниці Шмигаля
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 квітня – Сергій Шахов став першим нардепом, в якого офіційно виявили COVID-19, і який першим вилікувався. Але коронавірусна першість депутата не зупинилась, і проведені тести показали, що його кров тепер цілюща. У прем'єра-міністра настільки багато справ, що довелося йому призначити собі помічницю. Нею стала Аліна Долгих – колишня барменка, хостес, офіціантка.
Також у випуску:
Штурм магазину в Маріуполі.
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