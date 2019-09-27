Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 27 сентября – не стоит исключать вариант, что Богдан еще в 2013 году придумал многоходовочку: инициировал отмену соглашения с ЕС, чтобы сбросить долой режим Януковича-Азарова. Юлия Мендель грудью бросилась, чтобы защитить президента Зеленского и его правую руку Богдана. Может она не просто пресс-секретарь, а бодигард президента.

Также в выпуске: Медведчук остался без одного из рупоров кремлевской пропаганды – "112 канала". Шокин возвращается: после обнародования стенограммы кресло под Рябошапкой зашаталось, его место может занять экс-генпрокурор.

Источник: 24 канал