Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 27 сентября – не стоит исключать вариант, что Богдан еще в 2013 году придумал многоходовочку: инициировал отмену соглашения с ЕС, чтобы сбросить долой режим Януковича-Азарова. Юлия Мендель грудью бросилась, чтобы защитить президента Зеленского и его правую руку Богдана. Может она не просто пресс-секретарь, а бодигард президента.
Также в выпуске:
Медведчук остался без одного из рупоров кремлевской пропаганды – "112 канала".
Шокин возвращается: после обнародования стенограммы кресло под Рябошапкой зашаталось, его место может занять экс-генпрокурор.
Источник: 24 канал
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