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      Вєсті.UA: Що Богдан робив у Росії. Пендель від Мендель

      Вєсті.UA 113 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 вересня – не варто відкидати варіант, що Богдан ще у 2013 році придумав багатоходівочку: ініціював скасування угоди з ЄС, аби скинути геть режим Януковича-Азарова. Юлія Мендель грудьми кинулась, аби захистити президента Зеленського та його праву руку Богдана. Може вона не просто прессекретарка, а бодігард президента.

      Також у випуску:

      Медведчук лишився без одного з рупорів прокремлівської пропаганди – "112 каналу".

      Шокін повертається: після оприлюднення стенограми крісло під Рябошапкою захиталося, його місце може зайняти ексгенпрокурор.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Вєсті.UA Андрій Богдан Юлія Мендель
      Джерело: 24 канал
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