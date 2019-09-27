Вєсті.UA: Що Богдан робив у Росії. Пендель від Мендель
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 вересня – не варто відкидати варіант, що Богдан ще у 2013 році придумав багатоходівочку: ініціював скасування угоди з ЄС, аби скинути геть режим Януковича-Азарова. Юлія Мендель грудьми кинулась, аби захистити президента Зеленського та його праву руку Богдана. Може вона не просто прессекретарка, а бодігард президента.
Також у випуску:
Медведчук лишився без одного з рупорів прокремлівської пропаганди – "112 каналу".
Шокін повертається: після оприлюднення стенограми крісло під Рябошапкою захиталося, його місце може зайняти ексгенпрокурор.
Джерело: 24 канал
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