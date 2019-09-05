Вести.UA: Что Богдан шепчет Зеленскому. Как Кличко держит удар

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 сентября – наконец-то вся страна узнала, что шепчет Андрей Богдан на ухо Владимиру Зеленскому – он хвастается. Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату выше, чем у президента. Между новой властью и Виталием Кличко есть конфликт, ведь Кабмин поддержал его увольнении с должности главы КГГА.

Также в выпуске: Как Рабинович нарушает законодательство. Как Зеленский борется с янтарем.

Источник: 24 канал