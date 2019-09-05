Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 вересня – нарешті вся країна дізналася, що шепоче Андрій Богдан на вухо Володимиру Зеленському – він хвалиться. Богдан і його заступники в серпні почали отримувати зарплату вище, ніж у президента. Між новою владою та Віталієм Кличком є конфлікт, адже Кабмін підтримав його звільнення з посади голови КМДА.

Також у випуску: Як Рабінович порушує законодавство. Як Зеленський бореться з бурштином.

Джерело: 24 канал