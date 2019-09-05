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      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар

      Вєсті.UA 36 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 вересня – нарешті вся країна дізналася, що шепоче Андрій Богдан на вухо Володимиру Зеленському – він хвалиться. Богдан і його заступники в серпні почали отримувати зарплату вище, ніж у президента. Між новою владою та Віталієм Кличком є конфлікт, адже Кабмін підтримав його звільнення з посади голови КМДА.

      Також у випуску:

      Як Рабінович порушує законодавство.

      Як Зеленський бореться з бурштином.

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      Теги: Вєсті.UA Андрій Богдан Володимир Зеленський Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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