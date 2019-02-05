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      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти

      Вести.UA 31 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 февраля – кандидатам в президенты Олегу Ляшко и Андрею Садовому не до рейтингов, они меряются автобусами. Но это еще не все: у обоих примерно одинаковые фракции в парламенте: у Андрея есть Олег, а у Олега Андрей. В Украине существуют 4 официальных символа главы государства, но теперь вырисовывается еще один атрибут –вертолетная площадка Януковича в Киеве.

      Также в выпуске:

      Почему Днепровский суд запретил называть мецената Александра Петровского "нариком".

      "Наш план провалился... Садовый убрал мусор": в сети появился стебный ролик о кандидате в президенты.

      blog_ava
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      Теги: Олег Ляшко Андрей Садовой Вести.UA
      Источник: 24 канал
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