Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 февраля – кандидатам в президенты Олегу Ляшко и Андрею Садовому не до рейтингов, они меряются автобусами. Но это еще не все: у обоих примерно одинаковые фракции в парламенте: у Андрея есть Олег, а у Олега Андрей. В Украине существуют 4 официальных символа главы государства, но теперь вырисовывается еще один атрибут –вертолетная площадка Януковича в Киеве.

Также в выпуске: Почему Днепровский суд запретил называть мецената Александра Петровского "нариком". "Наш план провалился... Садовый убрал мусор": в сети появился стебный ролик о кандидате в президенты.