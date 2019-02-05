Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 5 лютого – кандидатам у президенти Олегу Ляшку та Андрію Садовому не до рейтингів, вони міряються автобусами. Але це ще не все: в обидвох приблизно однакові фракції у парламенті: у Андрія є Олег, а в Олега Андрій. В Україні існують 4 офіційні символи голови держави, але тепер вимальовується ще один атрибут – вертолітний майданчик Януковича у Києві.

Також у випуску: Чому дніпровський суд заборонив називати мецената Олександра Петровського "наріком". "Наш план провалився..Садовий прибрав сміття": у мережі з'явився стьобний ролик про кандидата у президенти.