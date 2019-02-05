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      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади

      Вєсті.UA 197 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 5 лютого – кандидатам у президенти Олегу Ляшку та Андрію Садовому не до рейтингів, вони міряються автобусами. Але це ще не все: в обидвох приблизно однакові фракції у парламенті: у Андрія є Олег, а в Олега Андрій. В Україні існують 4 офіційні символи голови держави, але тепер вимальовується ще один атрибут – вертолітний майданчик Януковича у Києві.

      Також у випуску:

      Чому дніпровський суд заборонив називати мецената Олександра Петровського "наріком".

      "Наш план провалився..Садовий прибрав сміття": у мережі з'явився стьобний ролик про кандидата у президенти.

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      Теги: Олег Ляшко Вєсті.UA Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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