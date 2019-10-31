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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание

      Вести.UA 38 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 31 октября – нардепы проголосовали за снятие неприкосновенности, задержание и арест Ярослава Дубневича. И пока будет продолжаться очередное шоу украинской Фемиды, может произойти что угодно. Новый парламент становится похожим на предыдущие. По крайней мере первая недодрака под куполом уже состоялась – между "слугой народа" Тищенко и "регионалом" Скориком.

      Также в выпуске:

      Как изменился рейтинг топ-100 самых богатых украинцев: детали в цифрах.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Новости политики Ярослав Дубневич Вести.UA
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