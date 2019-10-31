Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 31 октября – нардепы проголосовали за снятие неприкосновенности, задержание и арест Ярослава Дубневича. И пока будет продолжаться очередное шоу украинской Фемиды, может произойти что угодно. Новый парламент становится похожим на предыдущие. По крайней мере первая недодрака под куполом уже состоялась – между "слугой народа" Тищенко и "регионалом" Скориком.

Также в выпуске: Как изменился рейтинг топ-100 самых богатых украинцев: детали в цифрах.