Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31 жовтня – нардепи проголосували за зняття недоторканості, затримання та арешт Ярослава Дубневича. Та доки триватиме чергове шоу української Феміди, може відбудися будь-що. Новий парламент починає бути подібним на всі попередні. Принаймні перша недобійка під куполом вже відбулася – між "слугою народу" Тищенком та "регіоналом" Скориком.

Також у випуску: Як змінився рейтинг топ-100 найбагатших українців: деталі у цифрах.