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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання

      Вєсті.UA 40 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31 жовтня – нардепи проголосували за зняття недоторканості, затримання та арешт Ярослава Дубневича. Та доки триватиме чергове шоу української Феміди, може відбудися будь-що. Новий парламент починає бути подібним на всі попередні. Принаймні перша недобійка під куполом вже відбулася – між "слугою народу" Тищенком та "регіоналом" Скориком.

      Також у випуску: 

      Як змінився рейтинг топ-100 найбагатших українців: деталі у цифрах.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Вєсті.UA Слуга народу Верховна Рада Ярослав Дубневич
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