Вести.UA: Что прячет Ляшко и Шуфрич под матрасом. Королевскую разозлила Рада

В выпуске программы "Вести.UA" за 3 апреля – чиновники и политики возмутились, что украинцы заглядывают под их толстенький матрас. Среди недовольных, в частности, Олег Ляшко и Нестор Шуфрич. Наталью Королевскую взбесило, что депутаты в Верховную Раду пришли в масках. Хоть сама без защиты не осталась.

Также в выпуске: Ермак разгребает скандал с пленками. На какие ограничения готовы пойти украинцы, чтобы не заразиться коронавирусом.