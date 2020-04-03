Вести.UA: Что прячет Ляшко и Шуфрич под матрасом. Королевскую разозлила Рада
В выпуске программы "Вести.UA" за 3 апреля – чиновники и политики возмутились, что украинцы заглядывают под их толстенький матрас. Среди недовольных, в частности, Олег Ляшко и Нестор Шуфрич. Наталью Королевскую взбесило, что депутаты в Верховную Раду пришли в масках. Хоть сама без защиты не осталась.
Также в выпуске:
Ермак разгребает скандал с пленками.
На какие ограничения готовы пойти украинцы, чтобы не заразиться коронавирусом.
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