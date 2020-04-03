21:46
3 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Вести.UA: Что прячет Ляшко и Шуфрич под матрасом. Королевскую разозлила Рада

      - Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA" за 3 апреля – чиновники и политики возмутились, что украинцы заглядывают под их толстенький матрас. Среди недовольных, в частности, Олег Ляшко и Нестор Шуфрич. Наталью Королевскую взбесило, что депутаты в Верховную Раду пришли в масках. Хоть сама без защиты не осталась.

      Также в выпуске:

      Ермак разгребает скандал с пленками.

      На какие ограничения готовы пойти украинцы, чтобы не заразиться коронавирусом.

       

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Наталия Королевская Олег Ляшко Нестор Шуфрич Вести.UA
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:43 Коронавирус в Винницкой области: 61 подтвержденный случай, есть больные дети
      Лікування 18517
      сегодня , 18:02 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
      Новини України 47235
      сегодня , 20:51 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
      Новини України 21606
      сегодня , 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
      Лікування 59833
      сегодня , 19:55 Зеленский обратился к украинским врачам из-за коронавируса: главные тезисы
      Новини України 3330
      сегодня , 18:14 Жестокое убийство подростков на Львовщине: подозреваемым только 18 и 19 лет
      Кримінальні новини 6056
      сегодня , 20:01 Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
      Food and Drinks 34853
      сегодня , 15:55 Перемещение между областями могут ограничить: подробности
      Новини України 6327
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик
      сегодня , 17:00 Дефицитом по коронавирусу: как правительство может изменить бюджет
      Ціна держави
      Залиште відгук