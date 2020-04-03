Вєсті.UA: Що ховає Ляшко і Шуфрич під матрацом. Королевську роздратувала Рада

У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 квітня – чиновники та політики обурились, що українці заглядають під їхній товстенький матрац. Серед невдоволених, зокрема, Олег Ляшко та Нестор Шуфрич. Наталію Королевську роздратувало, що депутати у Верховну Раду прийшли у масках. Хоч сама без захисту не залишилась.

Також у випуску: Єрмак розгрібає скандал з плівками. На які обмеження готові піти українці, аби не заразитись коронавірусом.