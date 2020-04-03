Вєсті.UA: Що ховає Ляшко і Шуфрич під матрацом. Королевську роздратувала Рада
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 квітня – чиновники та політики обурились, що українці заглядають під їхній товстенький матрац. Серед невдоволених, зокрема, Олег Ляшко та Нестор Шуфрич. Наталію Королевську роздратувало, що депутати у Верховну Раду прийшли у масках. Хоч сама без захисту не залишилась.
Також у випуску:
Єрмак розгрібає скандал з плівками.
На які обмеження готові піти українці, аби не заразитись коронавірусом.
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