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      Вєсті.UA: Що ховає Ляшко і Шуфрич під матрацом. Королевську роздратувала Рада

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 квітня – чиновники та політики обурились, що українці заглядають під їхній товстенький матрац. Серед невдоволених, зокрема, Олег Ляшко та Нестор Шуфрич. Наталію Королевську роздратувало, що депутати у Верховну Раду прийшли у масках. Хоч сама без захисту не залишилась.

      Також у випуску:

      Єрмак розгрібає скандал з плівками.

      На які обмеження готові піти українці, аби не заразитись коронавірусом.

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Наталія Королевська Олег Ляшко Нестор Шуфрич Вєсті.UA
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