Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 7 февраля – единственный день в году, когда именниник может себе позволить немножко больше, чем обычно – это день рождения. Именно этим и воспользовалась нардеп Ирина Луценко. Пресс-конференция Виктора Януковича наталкивает на мысль: не продался ли он за конфету и не стал ли очередным пиар-инструментом Петра Порошенко.
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Как победить Путина.
Источник: 24 канал
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