20:19
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича

      Вести.UA 61 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 7 февраля – единственный день в году, когда именниник может себе позволить немножко больше, чем обычно – это день рождения. Именно этим и воспользовалась нардеп Ирина Луценко. Пресс-конференция Виктора Януковича наталкивает на мысль: не продался ли он за конфету и не стал ли очередным пиар-инструментом Петра Порошенко.

      Также в выпуске:

      Как победить Путина.

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня
      92184
      Теги: Новости Украины Виктор Янукович Ирина Луценко Вести.UA
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Деньги из мусора: как на нелегальных свалках делают бизнес
      сегодня , 20:05 Деньги из мусора: как на нелегальных свалках делают бизнес
      Світлана Попова 16
      Медреформа: почему ее критикуют и что делать пациентам в 2019 году
      сегодня , 19:00 Медреформа: почему ее критикуют и что делать пациентам в 2019 году
      Євгенія Мазур 145
      Переименование областей: кому и как менять документы
      сегодня , 18:01 Переименование областей: кому и как менять документы
      Яніна Ткачук 2054
      "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"
      сегодня , 17:35 "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"
      Блог Соцмережі 1384
      Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы
      сегодня , 17:31 Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы
      Яніна Ткачук 99
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук