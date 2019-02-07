Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича

В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 7 февраля – единственный день в году, когда именниник может себе позволить немножко больше, чем обычно – это день рождения. Именно этим и воспользовалась нардеп Ирина Луценко. Пресс-конференция Виктора Януковича наталкивает на мысль: не продался ли он за конфету и не стал ли очередным пиар-инструментом Петра Порошенко.

Также в выпуске: Как победить Путина.