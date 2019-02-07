Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 7 лютого – єдиний день у році, коли іменниник може собі дозволити трішки більше, ніж зазвичай – це день народження. Саме цим і скористалася нардепка Ірина Луценко. Прес-конференція Віктора Януковича наштовхує на думку: чи не продався він за цукерку й не став черговим піар-інструментом Петра Порошенка
Також у випуску:
Як перемогти Путіна.
Джерело: 24 канал
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