Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 7 лютого – єдиний день у році, коли іменниник може собі дозволити трішки більше, ніж зазвичай – це день народження. Саме цим і скористалася нардепка Ірина Луценко. Прес-конференція Віктора Януковича наштовхує на думку: чи не продався він за цукерку й не став черговим піар-інструментом Петра Порошенка

Також у випуску: Як перемогти Путіна.