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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича

      Вєсті.UA 89 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 7 лютого – єдиний день у році, коли іменниник може собі дозволити трішки більше, ніж зазвичай – це день народження. Саме цим і скористалася нардепка Ірина Луценко. Прес-конференція Віктора Януковича наштовхує на думку: чи не продався він за цукерку й не став черговим піар-інструментом Петра Порошенка

      Також у випуску:

      Як перемогти Путіна.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Ірина Луценко Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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