Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"
В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 24 октября – Медведев и Медведчук разговаривали о делах партийных, возможно, проведут обмен и станут партией "За жизнь в единой России". Так, Бондарчука можно заменить Кивой, хотя он больше по взрослому кино. Внутри "Слуги народа" действует своя тайная полиция, которая следит, с кем общаются депутаты, как голосуют и какие решения принимают.
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Рейтинг Зеленского выше, чем у церкви.
Смотрите видео "Вести.UA" за 24 октября 2019:
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