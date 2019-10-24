Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"

В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 24 октября – Медведев и Медведчук разговаривали о делах партийных, возможно, проведут обмен и станут партией "За жизнь в единой России". Так, Бондарчука можно заменить Кивой, хотя он больше по взрослому кино. Внутри "Слуги народа" действует своя тайная полиция, которая следит, с кем общаются депутаты, как голосуют и какие решения принимают.

Также в выпуске: Мендель хочет переплюнуть своего шефа. Рейтинг Зеленского выше, чем у церкви. Смотрите видео "Вести.UA" за 24 октября 2019:​