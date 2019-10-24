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      Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"

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      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 24 октября – Медведев и Медведчук разговаривали о делах партийных, возможно, проведут обмен и станут партией "За жизнь в единой России". Так, Бондарчука можно заменить Кивой, хотя он больше по взрослому кино. Внутри "Слуги народа" действует своя тайная полиция, которая следит, с кем общаются депутаты, как голосуют и какие решения принимают.

      Также в выпуске:

      Мендель хочет переплюнуть своего шефа.

      Рейтинг Зеленского выше, чем у церкви.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 24 октября 2019:​

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Илья Кива Виктор Медведчук Вести.UA
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