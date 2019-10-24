Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 жовтня – Медвєдєв і Медведчук розмовляли про справи партійні, можливо, проведуть обмін та стануть партією "За життя в єдиній Росії". Так, Бондарчука можна замінити Кивою, хоча він більше по дорослому кіно. Всередині "Слуги народу" діє своя таємна поліція, яка слідкує, з ким спілкуються депутати, як голосують і які рішення приймають.
Також у випуску:
Мендель хоче переплюнути свого шефа.
Рейтинг Зеленського вищий, ніж у церкви.
Дивіться відео "Вєсті.UA" за 24 жовтня 2019:
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