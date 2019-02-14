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      Вести.UA Депутаты объяснили, что такое любовь. Квест возвращения в Украину от МВД

      Вести.UA 23 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 14 февраля – накануне Дня всех влюбленных украинцы политики рассказывали, что же такое любовь. Для одних – это жена или муж, для других – Украина, но наиболее любвеобильным оказался Ляшко. МВД Украины все чаще разворачивает назад россиян, нарушивших наше законодательство, но так можно делать не только с российскими, но и с украинскими взяточниками.

      Также в выпуске:

      Откуда Кива взял деньги?

      Радикальные отряды Ляшко.

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      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Вести.UA
      Источник: 24 канал
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