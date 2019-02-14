Вести.UA Депутаты объяснили, что такое любовь. Квест возвращения в Украину от МВД
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 14 февраля – накануне Дня всех влюбленных украинцы политики рассказывали, что же такое любовь. Для одних – это жена или муж, для других – Украина, но наиболее любвеобильным оказался Ляшко. МВД Украины все чаще разворачивает назад россиян, нарушивших наше законодательство, но так можно делать не только с российскими, но и с украинскими взяточниками.
Также в выпуске:
Откуда Кива взял деньги?
Радикальные отряды Ляшко.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии