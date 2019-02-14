Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 14 лютого – напередодні Дня всіх закоханих українці політики розповідали, що ж таке любов. Для одних – це дружина чи чоловік, для інших – Україна, але найбільш велелюбним виявився Ляшко. МВС України все частіше розвертає назад росіян, які порушили наше законодавство, але так можна робити не лише з росіянами, але й з українськими хабарниками.

Також у випуску: Звідки Кива взяв гроші? Радикальні загони Ляшка.