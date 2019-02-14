20:48
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС

      Вєсті.UA 80 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 14 лютого – напередодні Дня всіх закоханих українці політики розповідали, що ж таке любов. Для одних – це дружина чи чоловік, для інших – Україна, але найбільш велелюбним виявився Ляшко. МВС України все частіше розвертає назад росіян, які порушили наше законодавство, але так можна робити не лише з росіянами, але й з українськими хабарниками.

      Також у випуску:

      Звідки Кива взяв гроші?

      Радикальні загони Ляшка.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 15 лютого: в Україну повертається весняне тепло і сонце
      сьогодні
      5591
      Теги: Новини України Вєсті.UA Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      сьогодні , 20:20 Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      Альона Захарова 397
      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      сьогодні , 20:01 Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      Блог Соцмережі 82
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      сьогодні , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 274
      Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      сьогодні , 17:31 Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      Ірина Шиба 454
      Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      сьогодні , 17:00 Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      Артем Овдієнко 906
      Вєсті.UA. Москаль боротиметься із йовбаками, Крим вже хоче назад
      16 липня 2015 , 18:54
      Вєсті.UA. Москаля серйозно розізлили, компромат на видатки Яценюка
       25 серпня 2015 , 19:45
      Вєсті.UA. Нові пригоди Азарова та терористи в українському списку партій
       11 вересня 2015 , 20:12
      Вєсті.UA. Найєм може змінити професію. Що сталось із Савченко
       13 грудня 2016 , 19:40
      Вєсті.UA. Кличко – людина мистецтва. Багатослів'я Ляшка
       28 вересня 2018 , 19:46
      Вєсті.UA. Насіров більше не реформатор. Скульптор Ляшко
       14 вересня 2018 , 21:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук