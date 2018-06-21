Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 21.06 – Бобул, Штепа, Насиров, Савченко, Кива – пешки на политической шахматной доске. Теперь свой ход сделала королева Тимошенко. Гончаренко постоянно удивляет украинцев своими выходками, но партийцы всегда его прощают, а все из-за уникальных умений, которые он не устает демонстрировать.

Также в выпуске: Ляшко – защитник обездоленных. Отношение украинцев к языку, который будто бы ущемляют.