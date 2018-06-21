Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка

Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння ГончаренкаВєсті.UA 284 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 21.06 – Бобул, Штепа, Насіров, Савченко, Кива – пішаки на політичній шахівниці. Тепер свій хід зробила королева Тимошенко. Гончаренко постійно дивує українцім своїми витівками, та партійці завжди йому пробачають, а все через унікальні вміння, які він не втомлюється демонструвати.
Також у випуску:
Ляшко – захисник знедолених.
Ставлення українців до язика, який наче ущемляють.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі