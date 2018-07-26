Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого

В свежем выпуске "Вести.UA" за 26.07 – Владимир Гройсман недаром "светится" с детьми и раздает "домашки". Кто знает, что у него за диплом, но в угол ставить и с урока выгонять умеет хорошо. Ругали Назара Холодницкого на комиссии, ругали, но в итоге решили "панять и простить". Уж очень честное лицо у него.

Также в выпуске: Мантры Новинского: "русский мир" и "гражданская война". Не одно ли то же? Депутаты-подкаблучники: в партии Ляшко есть члены, которым с женщинами везет куда больше. Шумахер Саакашвили: как скоро ждать пришествия шрузинського гонщика.