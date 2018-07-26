22:58
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 19°C
  • пятница
    26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, сегодня
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого

Вести.UA 54 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 26.07 – Владимир Гройсман недаром "светится" с детьми и раздает "домашки". Кто знает, что у него за диплом, но в угол ставить и с урока выгонять умеет хорошо. Ругали Назара Холодницкого на комиссии, ругали, но в итоге решили "панять и простить". Уж очень честное лицо у него.

Также в выпуске:

Мантры Новинского: "русский мир" и "гражданская война". Не одно ли то же?

Депутаты-подкаблучники: в партии Ляшко есть члены, которым с женщинами везет куда больше.

Шумахер Саакашвили: как скоро ждать пришествия шрузинського гонщика.

Теги: Назар Холодницкий Владимир Гройсман Вести.UA
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
сегодня, 22:21 Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
сегодня, 22:01 Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
Блог Медіа
Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки
сегодня, 21:01 Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки
Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать
сегодня, 20:01 Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать
Євгенія Мазур
Чем больше судей, тем меньше сути: как один честный судья "утер нос" всей Раде
сегодня, 19:15 Чем больше судей, тем меньше сути: как один честный судья "утер нос" всей Раде
Ірина Шиба
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук