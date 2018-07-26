Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 26.07 – Володимир Гройсман недарма "світиться" з дітьми і роздає "домашки". Хто зна, що в нього за диплом, але в кут ставити і з уроку виганяти вміє добре. Сварили Назара Холодницького на комісії, сварили, але зрештою вирішили "панять і прастіть". Ну дуже вже чесне обличчя в нього.
Також у випуску:
Мантри Новинського: "русскій мір" і "гражданская война". Чи не одне і те ж?
Депутати-підкаблучники: у партії Ляшка є члени, яким з жінками щастить куди більше.
Шумахер Саакашвілі: як скоро чекати пришестя шрузинського гонщика.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі