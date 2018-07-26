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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького

Вєсті.UA 195 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 26.07 – Володимир Гройсман недарма "світиться" з дітьми і роздає "домашки". Хто зна, що в нього за диплом, але в кут ставити і з уроку виганяти вміє добре. Сварили Назара Холодницького на комісії, сварили, але зрештою вирішили "панять і прастіть". Ну дуже вже чесне обличчя в нього.

Також у випуску:

Мантри Новинського: "русскій мір" і "гражданская война". Чи не одне і те ж?

Депутати-підкаблучники: у партії Ляшка є члени, яким з жінками щастить куди більше.

Шумахер Саакашвілі: як скоро чекати пришестя шрузинського гонщика.

Теги: Назар Холодницький Вєсті.UA Володимир Гройсман
Джерело: 24 канал
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