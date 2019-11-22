Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 ноября – Дед Мороз таки существует. В противном случае зачем же ему домик за 6 миллионов гривен? В Америке будет Трускавец. Но жителям курорта не стоит открывать шампанское, поскольку речь идет о Трускавце, как символе образования.

Также в выпуске: Привязанный стаканчик в Крыму. У Богдана раздвоение личности?