Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 ноября – Дед Мороз таки существует. В противном случае зачем же ему домик за 6 миллионов гривен? В Америке будет Трускавец. Но жителям курорта не стоит открывать шампанское, поскольку речь идет о Трускавце, как символе образования.
Также в выпуске:
Привязанный стаканчик в Крыму.
У Богдана раздвоение личности?
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии