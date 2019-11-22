Вєсті.UA: Хатинка для Діда Мороза за 6 мільйонів. Навчання "слуг народу"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 листопада – Дід Мороз таки існує. В іншому випадку навіщо ж йому хатинка за 6 мільйонів гривень? В Америці буде Трускавець. Але мешканцям курорту не варто відкорковувати шампанське, бо йдеться про Трускавець, як символ освіти.

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