19:41
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"
      Вєсті Кремля
      21:42, 20 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Вести.UA
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника

      Вести.UA 15 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 21 января – Суркис на юбилее дарил гостям фоторамки за 15 тысяч. В том числе такую дали и Баканову, которому запрещено получать такие ценные подарки. Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований. По сообщениям украинских СМИ, он защищал президента-беглеца Виктора Януковича.

      Также в выпуске:

      Микитася скосила болезнь украинских политиков.

      Почему переводят часы на летнее и зимнее время в Украине
      сегодня
      4973
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Иван Баканов Вести.UA Ирина Венедиктова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:01 Хроники Давоса: что наговорили экоактивистка Грета и антигерой Трамп
      Блоги 148
      сегодня , 17:33 Megxit: что пишут британские СМИ об уходе Гарри и Меган из королевской семьи
      Світлана Попова 299
      сегодня , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      113
      сегодня , 15:39 Одиозного Онищенка будут судить заочно: факты о беглом олигархе
      Ірина Вихрущ 1591
      сегодня , 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
      Анастасія Манюхіна 198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук