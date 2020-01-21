Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника

В выпуске программы "Вести.UA" за 21 января – Суркис на юбилее дарил гостям фоторамки за 15 тысяч. В том числе такую дали и Баканову, которому запрещено получать такие ценные подарки. Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований. По сообщениям украинских СМИ, он защищал президента-беглеца Виктора Януковича.

Также в выпуске: Микитася скосила болезнь украинских политиков.