Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
В выпуске программы "Вести.UA" за 21 января – Суркис на юбилее дарил гостям фоторамки за 15 тысяч. В том числе такую дали и Баканову, которому запрещено получать такие ценные подарки. Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований. По сообщениям украинских СМИ, он защищал президента-беглеца Виктора Януковича.
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