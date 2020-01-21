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      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника

      177 Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 січня – Суркіс на ювілеї дарував своїм гостям фоторамки за 15 тисяч. Зокрема таку дали й Баканова, якому заборонено отримувати такі коштовні подарунки. Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань. За повідомленнями українських ЗМІ, він захищав президента-втікача Віктора Януковича.

      Також у випуску:

      Микитася скосила хвороба українських політиків.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 21 січня 2020:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Іван Баканов Володимир Зеленський Ірина Венедіктова
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