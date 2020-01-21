Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 січня – Суркіс на ювілеї дарував своїм гостям фоторамки за 15 тисяч. Зокрема таку дали й Баканова, якому заборонено отримувати такі коштовні подарунки. Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань. За повідомленнями українських ЗМІ, він захищав президента-втікача Віктора Януковича.
Також у випуску:
Микитася скосила хвороба українських політиків.
Дивіться програму "Вєсті.UA" за 21 січня 2020:
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